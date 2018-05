Si rompe un tubo del metano, fuga di gas a Partanna: l'intervento dei vigili del fuoco| VIDEO

L'episodio si è verificato in via Polibio, nelle vicinanze di una scuola elementare, durante gli scavi per l'installazione della fibra ottica. La strada è stata chiusa al traffico e riaperta dopo che l'area è stata messa in sicurezza da una squadra dei vigili del fuoco