Caminada, incroci e passione: i campioni di tango trasformano l'aeroporto in una milonga | VIDEO

Due flash mob per annunciare l'inizio ufficiale dei preliminari italiani per accedere al Festival y Mundial de Baile di Buenos Aires. I tangueri hanno coinvolto il pubblico, sia agli arrivi che alle partenze, in un'unica irrefrenabile magia.