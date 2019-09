"Tuttoapposto", Roberto Lipari presenta il suo film: "Come Peppino Impastato contro il baronato all'università" | VIDEO

Dopo varie tappe in giro per lo Stivale, l'attore palermitano in tour nella sua città natale per presentare la pellicola - in uscita al cinema il 3 ottobre - e incontrare e raccogliere gli sfoghi degli studenti