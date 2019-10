Roberto Lipari sbanca il botteghino e in una gag festeggia vendendo dvd pirata | VIDEO

“Tuttapposto”, la nuova commedia con Roberto Lipari targata Medusa, è il primo incasso italiano della settimana. L’attore comico palermitano festeggia il successo con una candid camera in cui cerca di vendere ai passanti il dvd non originale del suo film.

"'Tuttapposto' è il primo incasso italiano, ma io ci sono rimasto malissimo perché nessuno si è messo a fare pirateria sul mio film", comincia così l’esilarante video messo in scena in perfetto "stile Lipari" con la complicità di un finto venditore e un’improbabile bancarella, tra gag, stories instagram e le reazioni, non scontate, degli avventori.

Il film, prodotto da Tramp Limited e diretto da Gianni Costantino, racconta di Roberto, studente universitario in un ateneo in cui i docenti vendono esami, assumono solo amici e parenti e sono dediti alla raccomandazione. Il padre di Roberto è anche il magnifico Rettore. Roberto, andando contro la sua famiglia, stufo di essere asservito al potere del baronato, con i suoi amici, decide di combattere questo modus operandi. Realizza, infatti, un’app per smartphone denominata "Tuttapposto" che valuta l’operato dei professori. Tutto ciò porterà a una serie di colpi di scena e a un’inversione di ruoli: gli studenti acquisiscono un potere inaspettato e i professori sono costretti a comportarsi onestamente pur di ottenere un buon voto. Nel cast Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta, Sergio Friscia, Victoryia Pisotska, Simona Di Bella, Francesco Russo.

