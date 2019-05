Torna la Fiera del Mediterraneo, più di 600 espositori e due aree dedicate al fitness | VIDEO

E' seconda nella lista delle grandi fiere, dopo quella di Bari. Appuntamento dal 25 maggio al 9 giugno per l'edizione numero 68. Dal villaggio dello shopping all'area food, passando per l'hobbistica e il Medifitness che porterà lo sport in fiera - pilates, zumba, arti marziali e capoeira - per otto ore al giorno