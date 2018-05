Torna la Fiera del Mediterraneo: più di 600 espositori e l'inedito "Madonie expo" | VIDEO

Solo dopo la Fiera di Bari, per spazi espositivi e numero di visitatori, la Fiera del Mediterraneo si trova al secondo posto nella lista delle più grandi fiere italiane. Torna anche quest'anno la Fiera campionaria del Mediterraneo, la 67esima edizione dalla prima apertura, con un percorso di recupero e di rinascita che sembrerebbe avere tutta l’intenzione di riportarla agli antichi splendori.

Sono, ad oggi, 70 mila i metri quadrati del polo fieristico di via Sadat, ristrutturati e restituiti alla città. I due terzi della Fiera oggi sono utilizzabili e fruibili. Manca solo una piccola parte che completerà il recupero dell’intera struttura. Tutti i dettagli oggi sono stati presentati in conferenza stampa a Palazzo delle Aquile, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, Massimiliano e Giuseppe Mazzara e Leonardo Peduzzi, di Medifiere e dell’assessore comunale alle Attività Produttive Sergio Marino.

All’allestimento della Fiera, per il quarto anno consecutivo, ha lavorato Medifiere che vede lavorare insieme imprenditori siciliani, di Trapani, che hanno investito e creduto per primi nel recupero della fiera. Da duecentomila visitatori, nell’ultimo anno sono state registrate più di 300 mila presenze. L’obiettivo è quello di raggiungere il numero di 500 mila visitatori. E anche quest’anno la Fiera Campionaria diventa punto di incontro e di interesse commerciale per gli espositori provenienti da tutta Europa. Nell’area dell'ex Luna park sarà allestito il “Villaggio dello shopping” con un percorso guidato che darà la possibilità al pubblico di visitare e non perdersi ogni singolo stand. L’area dedicata al food quest’anno sarà allestita, a differenza degli altri anni, nella parte centrale e più alta della Fiera. Non mancherà certo lo street food nostrano ma si potranno anche gustare piatti tipici di altre regioni e cibo straniero. Tre padiglioni saranno dedicati all’arredo interno e ai complementi, uno all’arredo esterno e ancora padiglioni con automobili, barche, macchine industriali e tanto altro. Un’ampia area sarà dedicata agli operatori dell'hobbistica e delle arti. Un padiglione ancora per gli sposi e un inedito “Madonie expo” presenterà le eccellenze e i prodotti tipici madoniti legati al mondo dell’artigianato e dell’enogastronomia.

Spazio anche per i bambini con giochi e laboratori artigianali e ludico-creativi che permetteranno ai più piccoli di interagire e socializzare tra loro e alle associazioni che presenteranno le loro attività e i loro progetti sociali. E all’arte in ogni forma con Artemed. Gli artisti che vorranno partecipare potranno inviare una mail ad artemed2015@gmail.com oppure recarsi presso gli uffici della direzione all’interno della Fiera del Mediterraneo. Tanti gli eventi collaterali all’interno della Fiera: sfilate di moda, momenti di intrattenimento e musica live tutte le sere. Tre i palchi allestiti, in punti diversi della Fiera e spettacoli gratuiti per tutti i visitatori nelle ore pomeridiane e serali. Nel ricco calendario degli appuntamenti, stilato da Sasà Taibi di Radio Tivù Azzurra, i nomi di tanti artisti e band locali. Tutte le sere, a partire dalle ore 21 fino a mezzanotte, un gruppo musicale diverso salirà sul palco della regia mobile di Rta, media partner esclusiva anche quest’anno della Fiera Campionaria del Mediterraneo.

La Fiera sarà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 24. Tutte le domeniche e il 2 giugno (festivo) dalle ore 10 alle 24. Biglietto intero € 2,50, biglietto promozionale € 0,50, biglietto ridotto € 1,50 (bambini da 7 a 14 anni), ingresso gratuito bambini da 0 a 6 anni. Ingresso gratuito dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 19. Convenzione parcheggi: Medifiere e i suoi partners offrono una convenzione che garantisce speciali agevolazioni per l'area parking sito in via Mariano D’Amelio 9.