Veglia degli ex sportellisti in piazza: fiaccole e magliette nere in ricordo del collega suicida | VIDEO

Gli ex lavoratori ieri sera hanno pregato davanti alla Presidenza della Regione per Giovanni La Rosa, l'operatore degli sportelli multifunzionali morto dopo dieci giorni di agonia dopo essersi lanciato dal balcone della sua abitazione in preda alla disperazione: "Una tragedia annunciata che colpisce tutto il comparto della formazione"