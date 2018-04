Fiaccole al Politeama per l'integrazione: al via l'inserimento dei ragazzi autistici nelle fattorie | VIDEO

Una manifestazione, all'ombra del Teatro illuminato di blu, per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni su un disturbo che in Sicilia colpisce 5 mila famiglie, di cui 2 mila sono a Palermo.

Una grande festa dei diritti, organizzata da ParlAutismo onlus in partnership con Panastudio, per dare voce a chi non ne ha, o meglio a chi comunica in un modo "diverso". Giunta alla sua nona edizione, la manifestazione ha preso vita alle 23.30, dopo lo spettacolo all'interno del teatro, dove si sono alternati momenti ludici, musicali e interventi istituzionali.

ParlAutismo è riuscita quest'anno a ottenere un atto di indirizzo affinché nel programma di Sviluppo Rurale venga inserita una misura che prevede l’inserimento dei ragazzi con autismo nelle aziende agricole e nelle fattorie sociali. Nonché l'istituzione di un tavolo tecnico, riconvocato dopo 11 anni, "per rimettere ordine sulla rete assistenziale - spiega la fondatrice della onlus, Rosi Pennino - che focalizzerà l'attenzione in particolare sugli adulti e sul 'dopo di noi'".