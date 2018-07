Dallo svelamento della statua dedicata alla santa patrona di Palermo ai giochi pirotecnici, passando per lo spettacolo sul piano di Palazzo Reale con la voce di Leo Gullotta, a quello in Cattedrale e ai Quattro Canti. Tutta la magia della festa di Santa Rosalia in 7 minuti. Orlando: "Palermo, ti amo"