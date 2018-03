Canti, balli e colori invadono il centro: la festa del Mandorlo in Fiore conquista Palermo | VIDEO

Partita da piazza Verdi, la sfilata dei gruppi che ad Agrigento stanno partecipando alla 73esima edizione della manifestazione, ha raggiunto con la sua multiculturalità Palazzo Sant'Elia.

Dopo la meraviglia delle torri umane dei catalani Collavella del Xiquets davanti al teatro Massimo e ai Quattro Canti, che hanno sfidato la forza di gravità, i colori e le note della tradizione si sono susseguiti lungo via Maqueda. Tra canti croati, tarantelle siciliane, musiche indiane e giapponesi, cornamuse e tamburi scozzesi, la festa del Mandorlo in Fiore ha dato oggi il benvenuto alla "Giornata Unesco" che continuerà in serata con la "Notte Bianca" dei siti arabo-normanni.