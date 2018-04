Laurea honoris causa e cittadinanza onoraria per Ferzan Ozpetek: "Palermo città di grande fascino" | VIDEO

Il regista, vincitore di due David di Donatello con il film "Napoli Velata", torna in città dopo oltre 10 anni di assenza per raccontarsi "a cuore aperto" agli studenti dell'ateneo del capoluogo.

Un incontro organizzato dall'associazione culturale Fiori di Acciao, presieduta da Marcella Cannariato, che segue quello di ieri sera che ha preso vita allo Steri sul tema de "i nuovi poveri". In una gremita aula magna, nell'ex facoltà di Lettere e Filosofia, il rettore Fabrizio Micari ha annunciato la volontà di consegnare la laurea honoris causa al regista turco naturalizzato italiano, mentre l'assessore all'Innovazione ha comunicato il desiderio del sindaco Leoluca Orlando di donargli la cittadinanza onoraria.

"Napoli e Palermo - ha detto Ozpetek alla stampa a margine dell'incontro - sono due città importanti del Sud. Per me la vera Italia è sempre il meridione. Sono arrivato ieri a Palermo e ho potuto vedere pochissimo, tornerò in un modo più discreto per poterla vivere e vedere meglio. Ma ne ho un ricordo bellissimo, è un luogo di grande fascino. Vediamo in questi 10 anni quanto è cambiata".