Al sole per troppo tempo e denutrito: il fenicottero rosa avvistato a Balestrate rischia di morire | VIDEO

Dopo il suo avvistamento è stato accolto come una star. Ora il fenicottero rosa che ha incantato i numerosi bagnanti tra Balestrate e Trappeto rischia la vita a causa della denutrizione e della disidratazione. L'esemplare di Phoenicopterus roseus Pallas trovato a passeggiare sulla battigia si trova adesso ricoverato al Centro recupero fauna selvatica di Ficuzza dove i veterinari stanno cercando di fare il possibile per salvarlo.

Ieri alcuni residenti di Trappeto lo hanno visto mentre annaspava in acqua. Poi sono intervenuti Adriana A. e Daniele V., che fanno parte del personale del lido Ciammarita, che lo hanno tratto in salvo e riportato sulla terra ferma. Successivamente è stato affidato agli uomini del corpo forestale che lo hanno trasferito a Ficuzza. "Stiamo cercando di mantenerlo in vita. L'animale - spiega a PalermoToday Giovanni Giardina, responsabile della struttura - è stato esposto al sole per troppo tempo e ha una sospetta distorsione a una delle ali".

Secondo gli esperti l'uccello acquatico potrebbe essersi fatto male durante la migrazione restando poi da solo. "Probabilmente si trattava di un gruppo di giovani fenicotteri - aggiunge Giardina - e lui si è sganciato dallo stormo. Normalmente, se trova un luogo silenzioso e privo di elementi di disturbo, il gruppo torna indietro per recuperarlo". Se dopo le prime cure i veterinari otterranno i risultati sperati, per il fenicottero rosa potrebbe rendersi necessaria una lunga degenza prima di rimetterlo in libertà.