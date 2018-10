Falsomiele ripiomba nell'oscurità: "Abbiamo paura anche ad andare a messa o dal medico" | VIDEO

Falsomiele ripiomba nell'oscurità e i residenti hanno paura di tutto, persino di uscire nel pomeriggio per andare a messa o dal medico. "Questa non è più vita", raccontano a PalermoToday. I disagi maggiori si presentano soprattutto in via Tottavilla, dove tra la fitta sequenza di palazzine popolari sono attivi soltanto due lampioni, ma anche una parte di via Villagrazia e delle vie Alcione ed Emily Balch. "Tra i rifiuti e la mancanza di illuminazione, ci sentiamo abbandonati. Con tutto ciò che si sente, abbiamo paura di uscire e di andare al lavoro. Ci sono anche molti invalidi nella zona. Fate qualcosa o qualcuno rischia di farsi davvero male"