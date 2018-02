Lavoro, rivolta degli ex sportellisti: "Musumeci mantenga le promesse, sbloccare vertenza" | VIDEO

Gli operatori degli ex sportelli multifunzionali esperti in politiche del lavoro hanno sfilato in corteo dal centro per l'impiego all'assessorato alla Famiglia per chiedere risposte sul loro futuro.

Non si ferma il malcontento degli ex operatori della formazione che questa mattina sono scesi nuovamente in strada per chiedere che, dopo 3 anni e mezzo di inattività, la loro vertenza possa essere sbloccata e trovare soluzione.

Si sono dati appuntamenti in viale Praga, e, guidati dal sindacato Sinalp, si sono mossi fino in via Trinacria, chiedendo l'attuazione dell'art.13 della legge regionale n.8 del 2017. "La situazione è tristemente ferma - ha detto Gaetano Giordano - nonostante le promesse del presidente Musumeci. La questione è facilmente risolvibili perché c'è una norma che avvierebbe gli ex sportellisti facilmente al lavoro ma su cui ancora non si hanno risposte, nell'indifferenza della politica. Il governo sblocchi subito la vertenza".