La provocazione degli ex Pip: "Traditi dai politici, bruciamo le nostre tessere elettorali" | VIDEO

In un video che stanno facendo girare, i precari storici dell'ex "Emergenza Palermo" - che attendono una stabilizzazione promessa da anni - bruciano le tessere elettorali come gesto di protesta. A pochi giorni dalle elezioni europee. "Non contate più sul nostro sostegno"