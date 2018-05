Mina Welby a Palermo: "La mia lotta per l'eutanasia, lasciateci il diritto di morire" | VIDEO

La vedova di Piergiorgio nel 2006 aiutò il marito a morire e da allora si batte per una legge: oggi ha fatto visita all'ufficio Anagrafe di piazza Giulio Cesare per verificare la fruibilità per i cittadini in materia di disposizioni anticipate di trattamento in condizioni di incoscienza