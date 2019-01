Emergenza sepolture, 200 bare in deposito ai Rotoli: "Non ci sono posti, serve nuovo cimitero" | VIDEO

Un'emergenza infinita. Una delle tante in città: al cimitero dei Rotoli ci sono 200 bare in deposito. Trovare spazi disponibili è diventata un'impresa e le sepolture vengono effettuate con il contagocce. L'assessore comunale ai Servizi cimiteriali, Gasapare Nicotri, alza bandiera bianca: "L'unica soluzione - afferma a PalermoToday - è realizzare un cimitero nuovo. A Palermo ci sono in media 6 mila decessi all'anno e il cimitero dei Rotoli non ha più disponibilità".

Con il recupero della parte sottostante a Monte Pellegrino, non più inibita per motivi di sicurezza, il Comune è riuscito a recuperare un po' di spazio. Ma non basta. "Abbiamo seppellito in un anno 6 mila salme, di cui 1.200 cremate". Proprio il forno crematorio è un altro dei problemi: "E' datato di oltre 30 anni - dice Nicotri - e di conseguenza ha bisogno di manutenzione. Ringrazio il personale dei servizi cimiteriali e quello della Reset per il lavoro che riescono a fare nonostante le difficoltà".