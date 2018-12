Rifiuti, Orlando attacca Cammarata: "Avrebbe dovuto denunciare gestione vergognosa Amia" | VIDEO

Mentre la città si sveglia da una notte di roghi di sacchetti e cassonetti tra Falsomiele e Bonagia, il sindaco Leoluca Orlando e il presidente della Rap Giuseppe Norata hanno preso parte all'inaugurazione del primo centro di raccolta comunale dei rifiuti a Brancaccio.

Dure le accuse del primo cittadino: "Gli amici degli amici abbiano chiaro che l'azienda non si privatizza. La Rap non è in emergenza finanziaria. Ma ho di fronte a me persone e dirigenti che erano protagonisti di una vergognosa gestione dell'Amia. Gestione che avrebbe dovuto essere colpita per truffa e falso in bilancio. Ma il mio predecessore (Diego Cammarata ndr) non ha denunciato in tempo e ciò ha impedito un giusto processo".

Norata: "La Rap nasce dalle ceneri di un fallimento. E nel cda erano presenti questi dirigenti". Questione stipendi: "Oggi è stato dato il via libera ai pagamenti. Questione di giorni e i soldi verranno accreditati ai dipendenti".