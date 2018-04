Rifiuti nella "nuova" piazza Borsa e davanti ai monumenti, Palermo soffoca dal centro alla periferia | VIDEO

Raccolta a rilento per via di un guasto a Bellolampo. Cumuli di immondizia per strada a pochi passi dal patrimonio Unesco. Situazione critica a Falsomiele e Bonagia.

Non tardano ad arrivare i problemi annunciati dalla Rap a causa del "grave danneggiamento del nastro trasportatore della linea 1 e 2 dell’impianto Tmb di Bellolampo". Abbiamo fatto un giro per la città per verificare come procede lo smaltimento dei rifiuti. Da piazza Scaffa, non molto lontano dal Ponte Ammiraglio all'ospedale dei Bambini, sulla via che conduce alle cupole rosse di San Giovanni degli Eremiti, passando per viale Regione Siciliana e piazza Magione: ovunque i sacchetti straripano dai cassonetti. Forte la presenza di ingombranti abbandonati soprattutto nelle periferie.