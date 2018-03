Entusiasti, scontenti o nostalgici: i palermitani commentano l'esito delle elezioni | VIDEO

Siamo andati in giro per sondare gli umori dei cittadini il giorno dopo il voto. Se i più si mostrano soddisfatti per il risultato di M5S e Lega, altri parlano di "disastro totale". Ecco cosa ci hanno risposto.

Dalle 600 sezioni cittadini è emerso, infatti, che a dominare è il Movimento 5 Stelle, rispecchiando il risultato complessivo dei pentastellati nell'Isola. Forza Italia è il secondo partito in città. Crollo per il Pd, dietro il centrodestra, e promossa la Lega di Salvini.

Non essendo, però, stata raggiunta la soglia del 40%, toccherà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella instaurare il dialogo tra forze politiche. In attesa che si sciolgano i nodi, i palermitani hanno profilato un'ipotesi di governo che vede i grillini coalizzati con il segretario del Carroccio. Riguardo agli scarsi risultati ottenuti da Forza Nuova: "Poveretti, un caso umano".