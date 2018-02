Salvini incontra i suoi in una sala mezza vuota: "Musumeci? Troppo passato nel suo governo" | VIDEO

Il leader della Lega ha incontrato i sostenitori al Multisala Politeama. Sarebbe dovuto andare al mercato del Capo e all'Ismett, ma gli appuntamenti sono saltati causa pioggia.

"Non vedo l'ora che arrivi il 4 marzo. Abbiamo mandato a casa Crocetta - ha detto rispondendo alla stampa - lo faremo anche con Renzi. Chi sceglie Lega vuole più coraggio e un taglio netto con tutto il passato".

Riguardo a impegni e programmi: "Primo punto è l'azzeramento della legge Fornero. C'è bisogno di creare lavoro, di andare in Europa a difendere la pesca e l'agricoltura siciliana. La Sicilia accoglierà chi merita di essere accolto, chi scappa dalla guerra. Un conto è accogliere un po' di persone, un altro è farlo con un esercito di spacciatori e delinquenti".

Non sono mancati poi attacchi alla Boldrini: "Dice che non so tenere i miei? Decideranno gli italiani. Fortunatamente tra tre settimane non sarà più la terza carica dello Stato. Ha contribuito a trasformare l'Italia in un campo profughi". Mentre sui Cinquestelle: "Non commento i problemi degli altri, però se chiedi onestà, ti è richiesta onestà".

Il capolista al Senato per la Sicilia Orientale alle 15.30 terrà una conferenza stampa a Paternò a Palazzo Alessi. Poi tappa a Messina alle 17.30 e a Reggio Calabria in serata.