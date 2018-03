Elezioni, Grasso chiude la campagna nella "sua" Palermo: "Io utile al Paese" | VIDEO

Il candidato premier e una delegazione di Liberi e Uguali hanno fatto una passeggiata a piedi da piazza Ruggero Settimo a piazza Verdi. Poi il comizio conclusivo all'ombra del Teatro Massimo.

Insieme a lui sul palco Rossella Muroni, Anna Falcone, Nicola Fratoianni, Roberto Speranza e Claudio Fava. "Per impedire un governo Renzi-Berlusconi e non consegnare il Paese alla destra o al M5S l'unico voto utile è quello per Liberi e Uguali, una forza politica in grado di costruire la sinistra e il centrosinistra in Italia".