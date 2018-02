"Un caffè con Maria Elena": in via Bara all'Olivella spunta la Boschi | VIDEO

A due settimane dal voto, il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio ha discusso di pari opportunità e imprenditoria giovanile nel corso della sua tappa palermitana

A organizzare l'incontro "Un caffè con Maria Elena", in via Bara all’Olivella, le associazioni "Emily Palermo" e “Quarto Tempo”. A discutere con lei Maria Falcone e Milena Gentile. Tra i presenti, il sottosegretario alla Salute Davide Faraone e il capogruppo del Pd all'Ars, Giuseppe Lupo.

Rispondendo alla stampa che attendeva il suo arrivo all'ingresso dell'associazione culturale, Maria Elena Boschi ha commentato il quadro delineato dai sondaggi secondo i quali al momento ci sarebbe un'Italia senza maggioranza, con il PD sotto il 25%, il Centrodestra prima coalizione con il 35% e il M5S primo partito con il 27.

"I sondaggi - ha detto - sono differenti rispetto alle previsioni ma abbiamo due settimane di campagna elettorale che sono decisive. Milioni di italiani non hanno ancora deciso se andare a votare e per chi. Noi siamo convinti che saremo il primo partito in Italia. Per noi la sfida è ancora aperta".