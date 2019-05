Carolina Varchi: "No a chiusura porti, a Palermo le europee apriranno il dopo Orlando" | VIDEO

Domenica si vota per le elezioni Europee, i palermitani saranno chiamati a scegliere da chi farsi rappresentare a Bruxelles. A parlare è Carolina Varchi, candidata di Fratelli d'Italia: "L'Europa incide sulle nostre vite, il nostro compito sarà quello di far dialogare popolari e populisti. Diciamo no a sovranismi che schiacciano gli altri. Ipocrita chi pensa di uscire dall'euro. Migranti? La Sinistra ha lasciato Sicilia e Italia a gestirli da soli. Con Musumeci la Regione ha invertito la tendenza su gestione fondi Ue".