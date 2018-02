Sfilata in maschera con migliaia di studenti: Educarnival pronto a "invadere" il centro | VIDEO

Arte, sapori e immagini del Mediterraneo: alla sfilata, che partirà domenica 11 febbraio alle 15 da piazza del Parlamento, prenderanno parte 5 mila bambini e ragazzi appartenenti a scuole di ogni ordine e grado.

Tema della manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, quello legato ad "Arte, sapori e immagini del Mediterraneo - luogo di bellezza e integrazione". L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale in sinergia con il provveditorato agli studi, il Cral istruzione e settanta istituzioni scolastiche, da quest'anno sarà inserita nella programmazione annuale delle attività culturali della città.

Sfilate in maschera ma non solo. Spazio infatti anche a visite guidate, seminari formativi, esposizioni, laboratori di cucina e spettacoli itineranti lungo il percorso Unesco che proseguiranno per le intere giornate di oggi e domani. Un Carnevale nel Carnevale che coinvolgerà androni, piazze e cortili di palazzi storici. Madrine della manifestazione due studentesse, Lamia Udin di 17 anni, della classe IV C del Damiani Almeyda, e Melania Modica, di 16 anni, della III B della scuola Rutelli.

Il clou della festa è previsto, però, per domenica pomeriggio in occasione della grande sfilata in centro storico. Si parte alle 15 in punto all'ombra di Palazzo dei Normanni per giungere in piazza Verdi, passando da corso Vittorio Emanuele e i Quattro Canti. Giunti al teatro Massimo, i più piccoli si fermeranno mentre i più grandi proseguiranno per via Cavour fino alla via Roma, per poi tornare in piazza Verdi.