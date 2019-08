Il doppio senso in via Roma è realtà: "Incubo traffico tra un mese, questa strada è morta" | VIDEO

Primo giorno di rivoluzione alla circolazione in centro. Lunedì sarà la volta dell'inversione del senso di marcia nel Cassaro centrale e in via Calderai. Da martedì via Maqueda totalmente pedonale. Scetticismo tra residenti e commercianti: "Ora lo smog è sparito?"