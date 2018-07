Il Teatro Massimo si trasferisce alla Gam, successo per il Don Pasquale di Donizetti | VIDEO

Ambientazione estiva per l'opera andata in scena nel chiostro di piazza Sant'Anna per la regia di Roberto Catalano e gli spazi scenici di Emanuele Sinisi. Si replica martedì 10 e venerdì 13 luglio alle 20.30