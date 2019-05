Docente sospesa al Vittorio Emanuele: "Violata nostra libertà di pensiero" | VIDEO

Il rappresentante d'istituto, Alessandro Turi, commenta quando accaduto alla professoressa Rosa Maria Dell'Aria, sospesa per due settimane dalla sua professione per non aver vigilato sul lavoro dei suoi studenti. "Non ha nessuna colpa". Della stessa idea anche il sindaco Orlando: "Clima repressivo"