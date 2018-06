Immobile trasformato in discarica in centro: "Topi enormi, pericolo per i nostri figli" | VIDEO

Da anni in vicolo Lampionelli insiste un rudere provato trasformato in un vero e proprio immondezzaio. Nelle ultime settimane sono stati effettuati dei primi interventi di bonifica ma la situazione non sembrerebbe essersi risolta. Sulla vicenda è intervenuto il vice presidente della prima circoscrizione, Antonio Nicolao: "Porteremo atti in procura"