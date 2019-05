Rifiuti tossici e percolato: così trasformavano un parcheggio in una "bomba ecologica" | VIDEO

I carabinieri forestali hanno ripreso con le loro telecamere nascoste gli operai di Energeticambiente srl durante le operazioni di stoccaggio dei rifiuti in un'area a confine tra Partinico e Balestrate. In manette i capi della società che gestisce il servizio per il comune di Alcamo