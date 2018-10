Tutti insieme di corsa contro il diabete: "Unitevi a noi, lo sport ci fa stare meglio" | VIDEO

Prima degli allenamenti ogni partecipante misura la glicemia per apportare correttivi, pronto ad affrontare al meglio una passeggiata di circa sei chilometri tra i vialetti del Parco della Favorita. Sono circa 30 i diabetici sia di tipo 1 che di tipo 2 che ogni domenica mattina si riuniscono alle 9.30 in punto allo Stadio delle Palme per fare un allenamento tutti insieme, ma tenendo costantemente sotto controllo la concentrazione di glucosio nel sangue. Un riscaldamento iniziale, una camminata a passo veloce e la condivisione di esperienze comuni.

Una patologia che colpisce circa 300 mila siciliani. "E' anche un modo per scaricare la tensione - spiega il presidente di Aniad (associazione nazionale atleti diabetici) Francesco Gallo - perché chi ha il microinfusore deve ritirare due volte l'anno i presidi, cioè i serbatoi dove si mette l'insulina, gli agocannula e i sensori. Da un paio di anni a questa parte nelle farmacie ospedaliere ci sono scorte limitate, e questo per noi costituisce un grande disagio. Chiediamo alle istituzioni regionali e alle singole Asp una maggiore sensibilità nei confronti dei diabetici, a partire dalla distribuzione annuale dei presidi in un'unica soluzione, alla consegna domiciliare, ad assottigliare l'enorme numero di passaggi burocratici, almeno venti, che il diabetico deve subire ogni sei mesi per la richiesta dei presidi"