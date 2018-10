Da Sky Sport alle strade di padre Puglisi, Gianluca Di Marzio a Brancaccio | VIDEO

E' Palermo Capitale della Cultura per il 2018, il luogo scelto per il Festival di Sky Arte. Oggi e domani due giorni ricchi di incontri, proiezioni e concerti in alcuni dei luoghi più significativi della città. Nel primo pomeriggio si è svolto l'appuntamento con “L’arte di far crescere i talenti”: Sky Sport ha trascorso un pomeriggio in compagnia di numerosi bambini al Centro d’Accoglienza Padre Nostro e della scuola Francesco Orestano. L’identità e la storia del Centro di Brancaccio sono legate alla memoria del suo Fondatore, Don Giuseppe Puglisi, che fu parroco nello stesso quartiere e venne ucciso dalla mafia il 15 settembre del 1993.

A Brancaccio, insieme ai giornalisti di Sky Sport Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, e Dario Massara, telecronista palermitano, anche una rappresentanza di calciatori del Palermo Calcio composta da Fiordilino, Lo Faso, Accardi e Mazzotta

L’incontro “L’arte di far crescere i talenti” è stata l’occasione per dialogare sull’importanza delle realtà sportive in questi quartieri, intesi come veri e propri centri di aggregazione, educazione e formazione per i più giovani, e parte integrante della riqualificazione delle zone periferiche. Selfie e autografi, per lo più improvvisati: dai bigliettini di carta, ai guantoni da portiere, arrivando anche alle maglie da calcio e non. Tutto questo fra lo stupore generale dei numerosi bambini che hanno avuto la possibilità di ritrovarsi per circa due ore faccia a faccia con i propri beniamini. Educare questi ragazzi attraverso lo sport, educarli a saper vincere ma soprattutto a saper perdere, ma anche a non arrendersi mai, a perseguire sempre i propri sogni, anche quando la strada sembra mettersi in salita. Don Pino Puglisi diceva che il primo dovere a Brancaccio dovrebbe essere quello di rimboccarsi le maniche, ponendo particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti. Mazzotta ha spronato i ragazzi: “Se ce l’abbiamo fatta noi, possono farcela anche loro. L’importante è non smettere mai di sognare”.

Gianluca Di Marzio ha parlato poi della situazione del Palermo, soffermandosi sull'avvelenato playoff: "Su Frosinone-Palermo quello che dovevo dire lo riferiii al presidente Stirpe in diretta. La polemica mi riguardò direttamente, Stirpe mostrò un comportamento permaloso alle mie dichiarazioni. Non è che i rosanero non sono andati in Serie A a causa dei palloni in campo, ma è stato sicuramente un gesto anti-sportivo. Ritengo più grave l’indecisione dell’arbitro che è tornato per ben tre volte sulla decisione del calcio di rigore. Il Palermo si è giocato la promozione nelle partite casalinghe che avrebbe dovuto vincere, ma la squadra mostrò fragilità nella gestione delle partite". Infine un commento su Foschi: "E' un maestro, non era facile costruire una squadra con l’input di vendere alcuni calciatori importanti. Non è stato sicuramente il mercato dei sogni per i tifosi. I calciatori “scontenti” nonostante siano rimasti possono dare un grande apporto alla squadra e hanno qualcosa in più per la categoria".