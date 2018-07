Martelli pneumatici in azione al porto, continua la demolizione dei silos | VIDEO

Operai dell'impresa crotonese Mosmode e macchinari al lavoro per buttare giù i 22 vecchi recipienti in calcestruzzo armato usati in passato per la conservazione di granaglie. Gli interventi fanno parte del percorso di riassetto dell'Autorità portuale