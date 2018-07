Porto, iniziata la demolizione dei silos | VIDEO

La rimozione delle 22 strutture in calcestruzzo armato, in passato utilizzate per lo stoccaggio del grano, sul molo Piave era stata annunciata dal presidente dell'Autorità Portuale, Pasqualino Monti."Si lavora anche di domenica - commenta Francesco Raffa, membro del Comitato Amari Cantieri e autore delle immagini - chi dovrebbe far tesoro di questo esempio?"