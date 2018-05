Faraone sfreccia allo Zen: "Conte premier? Non credo sia mai stato in un quartiere così" | VIDEO

“Gli uomini del popolo stanno allo Zen”. Così in un video pubblicato su YouTube Davide Faraone, senatore del Pd, parla direttamente dallo Zen, a proposito dell’indicazione a premier del professor Giuseppe Conte e delle parole di Salvini su “popolo ed élite”.

"Sentir dire da Di Maio - ha aggiunto - che Conte è un uomo del popolo mi dà parecchio fastidio. Mi trovo allo Zen di Palermo, ho iniziato da qui a far politica, poi sono stato eletto consigliere comunale e poi parlamentare. Non so se il professore Conte abbia mai messo piede in quartieri come questi, so invece che non si è mai candidato e oggi rappresenta il vero abusivo di un governo che si auto definisce popolare,ma che di popolare non ha nulla. Così come è una vergogna inascoltabile sentir dire a Salvini che loro rappresentano il popolo e noi dovremmo essere le élite”