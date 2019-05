Un passo a due tra mamme e bebè, coccole a ritmo di musica con Danza in Fascia | VIDEO

Tra un passo di danza e l'altro Edvige dà un bacio in testa alla piccola Rachele e controlla che la sua bimba, la più piccola del gruppo con i suoi 5 mesi, stia bene. Laura sorride mentre la sua Camilla riceve un orsacchiotto in dono da Samuele che, dopo un'ora in movimento, si addormenta sulle spalle di sua mamma Alice, cullato da note e movimenti rassicuranti.

Il passo a due più romantico del mondo, quello tra le mamme e i loro neonati, arriva anche a Palermo. Una realtà nata a Genova ma che Melania Zuccotti ha portato in città, con la sua carica di energia e positività. "Un solo corpo, un solo cuore e un solo respiro che danzano insieme" è il filo rosso che sta alla base di Danza in Fascia. Ogni mamma, ballando, raccoglie emozioni che possono aiutarla nel recupero della sua dimensione femminile, senza però dimenticare mai di essere anche legata in modo indissolubile al proprio bimbo.

La lezione si sviluppa in quattro fasi: riscaldamento, approccio alla danza, coreografia e rilassamento. Per ognuna c'è una musica e una luce diversa. Durante ogni fase, mamme e bimbi reagiscono in modo differenti ma sempre connessi tra di loro. Le lezioni hanno una durata di un'ora e si svolgono due volte a settimana, il martedì alla libreria Dudi e il giovedì da Arthenia Danza. Per saperne di più o partecipare, consultare la pagina Facebook di Danza in Fascia Palermo