Cuffaro torna all'Ars dopo 10 anni tra le polemiche, Miccichè: "Questa sempre casa sua" | VIDEO

L'ex governatore "torna" all'Ars per fare da relatore al convegno "Oltre le sbarre", organizzato dal parlamentare Udc Vincenzo Figuccia. “Sono qui - ha detto - solo per parlare della vita dei detenuti. Mi hanno accusato di essere un uomo d’onore, e allora ve lo dico con una battuta: da uomo d’onore vi assicuro che non torno in politica. Farò il medico, ma solo in Burundi perché in Italia per esercitare la professione occorre essere iscritti all’albo e l’interdizione che ho non mi consente l’iscrizione”.

Ad attenderlo fuori alcuni rappresentanti delle Agende Rosse, di Antiestorsione di Catania, di Diritti e tutele e di alcuni deputati pentastellati. "Un condannato in via definitiva a sette anni non può parlare in sala Mattarella", dicono i manifestanti. La difesa di Gianfranco Miccichè: "In quale fossa bisogna buttare chi ha avuto una condanna? Ha pagato lui per tutti. Questa sarà per sempre casa sua".