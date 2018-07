Droni, curve e auto storiche: tutto pronto per la cronoscalata Termini-Caccamo | VIDEO

Tutto pronto per la ventesima edizione della manifestazione del 28 e 29 luglio. Tante le novità di quest'anno in un percorso che si snoda per 8 chilometri. Iscrizioni aperte fino al 25 luglio alle 20. L'iniziativa è stata presentata nella sede dell'Aci, in via delle Alpi