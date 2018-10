Si staccano pezzi di cornicione a Giurisprudenza, le immagini da via Maqueda | VIDEO

Ferita una studentessa di 20 anni, che è stata colpita di striscio sul collo. Per lei non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto polizia, carabinieri e vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area