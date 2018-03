Via Mancuso, frana strada lungo il canale: "Pericolo annunciato, poteva finire peggio" | VIDEO

Il crollo del cordolo in cemento armato è avvenuto circa 15 giorni fa. Per fortuna non ci sono stati danni a persone o cose. Il presidente della IV circoscrizione Silvio Moncada: "Inizio dei lavori entro fine mese".

A cedere il parapetto del canale Boccadifalco, nel tratto di strada compreso tra i civici 30 e 32 di via Lenin Mancuso, nel quartiere di Mezzomonreale-Villatasca. "Circa un anno e mezzo fa - ha aggiunto Moncada - avevamo già evidenziato questo problema. Era stata emessa un'ordinanza per impedire il parcheggio nel lato destro che purtroppo non è stata messa in atto. Poteva esserci un danno ancora più grosso. Per l'inizio dei lavori ci vorrà un mese e sarà rifatto il muro di contenimento. Un intervento che risolverà il problema di questo strada che ha costituito un pericolo per tutti i residenti".

A essere dismessi in seguito alla frana anche due pali della luce. "Nell'ambito dell'intervento - continua presidente della IV circoscrizione - chiederemo all'Amg di ripristinare l'illuminazione perché la zona è rimasta un po' al buio". Non si tratterebbe però dell'unico problema per gli abitanti del quartiere: "Già in primavera - denunciano i residenti - proliferano le zanzare perché il canale è una fogna a cielo aperto. Ci sono tantissime persone senza dignità che scaricano abusivamente. E' un pericolo per tutti".