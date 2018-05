A 22 anni apre la prima scuola di formazione in borsa: "Mio successo sia da esempio" | VIDEO

Cristoforo Giordano ha iniziato la sua avventura a soli 22 anni, aprendo la prima scuola di formazione in trading, l'unica del Meridione. Oggi di anni ne ha 24 ed è già un imprenditore affermato nel campo valutario. Il suo successo è stato al centro di un incontro che ha preso vita all'interno dell'aula magna Li Donni, all'edificio 13.

"La mia intenzione - dice il neo imprenditore - è quella di rivoluzionare la formazione nel settore del trading. Siamo nel miglior periodo storico per provare ad essere finanziariamente liberi, basta studiare a fondo e agire senza aver paura del fallimento. La mia esperienza, il mio successo deve essere esempio per molti giovani, e non solo. Credo fortemente che il trading sia un'opportunità. Un'opportunità per diversificare i propri risparmi e reinvestirli in altri settori".