Un pugno alle barriere sociali, al Benedetto Croce partono i corsi di boxe | VIDEO

La Palestra Popolare Palermo incrocia i guantoni insieme agli studenti del liceo scientifico. Fino a giugno i ragazzi potranno avvicinarsi una volta a settimana alla disciplina olimpica.

Si comincia ufficialmente domani nell'istituto scolastico di via Benfratelli, in occasione del progetto "Scuole aperte il pomeriggio" e all'interno della "Settimana dello studente". Oggi gli allenamenti dimostrativi nella succursale di via Corazza.

"Lo sport - spiega il tecnico Luigi Spera - è un mezzo efficace per abbattere ogni tipo di barriera sociale, culturale, di razza e genere perché quando ci si allena e si fatica insieme si è tutti uguali".