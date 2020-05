VIDEO | Mondello, spiaggia affollata e nessun distanziamento: "Non ce n'è Covid"

Litorale preso d'assalto da palermitani di ogni età, distanze non rispettate e mascherine - per chi le aveva - in mano e non sul viso. Ecco la spiaggia di Mondello ieri, immortalata dalle telecamere di Live - Non è la D'Urso. La pandemia sembra non spaventare: "Qui è sicuro..."