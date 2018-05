Veloci, comodi, tecnologici e videosorvegliati: "In Sicilia 43 nuovi treni" | VIDEO

Trenitalia cambia musica: presentato questa mattina in anteprima il nuovo treno Pop. Nel Villaggio Trenitalia #lamusicastacambiando - davanti al Teatro Massimo - da oggi fino a domenica 20 maggio, cittadini e turisti potranno visitare il modello in scala reale (1:1, lungo 16 metri) del convoglio e provarne le caratteristiche: comodità, sostenibilità e accessibilità alle persone a ridotta mobilità e con disabilità. Il Villaggio è stato aperto oggi da Tiziano Onesti e Orazio Iacono, presidente e amministratore delegato di Trenitalia, insieme a Nello Musumeci, presidente della Regione, Marco Falcone assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e Sergio Marino vicesindaco di Palermo.

Sono 43 i treni che saranno consegnati alla Regione Siciliana a partire dal 2019: 21 Pop, 5 Flirt e 17 diesel che affiancheranno i 6 Jazz già in circolazione sulle linee dell’isola dal 2016, riducendo così l’età media dei convogli dai 24,5 anni del 2017 ai 7,6 del 2021. L’arrivo dei nuovi treni si inserisce in una strategia complessiva di rilancio del trasporto ferroviario regionale e di una mobilità che privilegi, rispetto all’auto privata, soluzioni di trasporto collettive, condivise e integrate.

Caratteristiche tecniche dei treni Pop

Elettrico, mono piano, a 3 o 4 casse, dotato di 4 motori di trazione il nuovo Pop, che fa parte della famiglia Coradia Stream, viaggerà a una velocità massima di 160 km orari e offrirà oltre 300 posti a sedere nella versione 4 casse e oltre 200 nella versione a 3 casse. Il nuovo convoglio costituisce la quarta generazione, evoluzione di un modello già esistente, già in servizio commerciale in 10 regioni italiane. Il treno sarà conforme alle specifiche tecniche di interoperabilità. Le carrozze offrono aree di seduta ampie per i viaggi di media durata. Le sedute sono dotate di prese per alimentazione di pc, tablet e cellulari. L’illuminazione è ottimizzata grazie a grandi finestrini che consentono un maggior ingresso di luce naturale. La circolazione dei passeggeri è facilitata grazie a ampi corridoi e adatti alle persone con ridotta mobilità. I livelli di rumore e le vibrazioni sono ridotti al minimo.

Le temperature nelle carrozze vengono modulate grazie a un impianto di condizionamento potenziato. La struttura e le caratteristiche della cassa in alluminio contribuiscono a migliorare l’isolamento termico, pertanto i tempi di raffreddamento dell’ambiente viaggiatori durante la stagione estiva, e di riscaldamento durante la stagione invernale, sono stati ulteriormente ridotti. Il monitoraggio dell’anidride carbonica consente di regolare la quantità d’aria fresca proveniente dall’esterno. I sedili cantilever senza appoggi a pavimento consentono più igiene e un’agevole pulizia. I nuovi Pop inoltre rispondono alla politica di sostenibilità ambientale e sono riciclabili per il 95 per cento. Consumano il 30 per cento di energia in meno rispetto alla precedente generazione. . L’illuminazione per i passeggeri, a Led, si regola automaticamente sulla base della luce esterna.