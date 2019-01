Si rompe una condotta alla Zisa, il getto d’acqua arriva fino al terzo piano | VIDEO

"L’esplosione" è avvenuta (per la terza volta in 8 mesi) in via Guglielmo il Buono. A segnalarlo agli uffici comunali il consigliere Igor Gelarda (Lega): "Impianto vecchio di 60 anni, ma assessore e sindaco non hanno tempo per queste cose"