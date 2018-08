Allarme per una fuga di gas, viale Regione chiuso al traffico: circolazione in tilt | VIDEO

Massima allerta per il timore di un'esplosione in via Atenasio, in zona Cruillas. Il danno è stato provocato da un escavatore. Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici di Amg. La chiusura di un ampio tratto di circonvallazione ha creato lunghe code