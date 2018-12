In occasione della rassegna "Palermo Sud Festival, il soprano di Santa Flavia Laura Giordano si è esibita nell'atrio di Palazzo delle Aquile con "Reginella", un repertorio classico napoletano con un omaggio alla musica d'autore dell'Isola. “Tornare a Palermo per me è sempre una grande emozione, potete immaginare quanto amore abbia dedicato a questo concerto. Una parte del mio sangue è napoletana, l'altra metà siciliana".