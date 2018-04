La raccolta porta a porta arriva in centro: ecco come differenziare i rifiuti | VIDEO

Il secondo step del programma "Palermo differenzia 2" interessa l'area delimitata da: via Aurispa, Piazza Busacca, via Malaspina, piazza Virgilio, via Dante, piazza Castelnuovo, pRuggiero Settimo, via E. Amari, via Roma, via Cavour, piazza Verdi, via Volturno, piazza Vittorio Emanuele Orlando, corso Camillo Finocchiaro Aprile, piazza Sacro Cuore, piazza Principe di Camporeale, via Serradifalco.

Nella video guida della Rap tutte le informazioni utili per conferire correttamente i rifiuti destinati al riciclo.