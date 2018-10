Canottaggio, sulle coste dell'Addaura i campionati italiani di Coastal Rowing | VIDEO

Il TeLiMar si avvia alla chiusura in grande stile delle celebrazioni del suo trentesimo anno di attività con una tre giorni all'insegna dello sport. Il weekend dal 5 al 7 ottobre sarà infatti interamente dedicato al canottaggio costiero con i campionati italiani di Coastal Rowing, che hanno fatto registrare l’iscrizione record di oltre 430 atleti provenienti da tutta l’Italia.

Con l’organizzazione dei Campionati, la FederCanottaggio ha voluto premiare il Club dell’Addaura che nel decorso trentennio si è contraddistinto per la passione e l’attenzione verso il mondo remiero, portando la società presieduta da Marcello Giliberti alla conquista di una trentina di titoli italiani, nove titoli mondiali e il raggiungimento e mantenimento costante della leadership in campo regionale dal 1992 al 2017.

Disciplina relativamente giovane, nata in Francia alla fine degli anni ’80 e arrivata in Italia nel 1996, il coastal prevede l'uso di imbarcazioni con bulbo aperto a poppa, che consente la fuoriuscita dell’acqua, rendendole praticamente inaffondabili, e in grado di reggere un mare formato con onda e vento.