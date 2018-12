Fiori e lettere sotto i portici per il clochard morto: "Ciao Aldo, amico di tutti" | VIDEO

Commercianti e residenti si sono ritrovati in piazzale Ungheria per ricordare il senzatetto trovato senza vita e con una ferita alla testa. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere: si indaga per omicidio